Formazioni ufficiali Italia-Norvegia U21 | le scelte dei due ct

(Di mercoledì 28 giugno 2023)U21, ledei due ct per il match valido per la terza gara degli Europei di categoria Comunicate lediU21, terzo match per gli azzurrini agli Europei.(3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Okoli; Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. Ct. Nicolato.(4-4-2): Klaesson; Wolfe, Daland, Heggheim, Sebulonsen; Evjen, Kitolano, Hove, Ceide; Jatta, Botheim. Ct. Smerud

Ledi Italia - Norvegia , match valido per la terza e ultima giornata dei gironi degli Europei Under 21 2023. Ultimo appuntamento del gruppo D, con gli azzurrini di Paolo Nicolato ...Commenta per primo Di seguito, ecco ledi Inghilterra - Germania, match valido per il Gruppo C degli Europei Under 21. INGHILTERRA (4 - 4 - 2) : Trafford; Thomas, Branthwaite, Cresswell, Johnson; Palmer, Ramsey, Skipp, ...Ledi Svizzera - Francia match valido per la terza e ultima giornata dei gironi degli Europei Under 21 2023. L'Italia, in campo contro la Norvegia, è spettatrice interessata. Infatti,...

Europeo U21, le formazioni ufficiali di Norvegia-Francia GianlucaDiMarzio.com

Terzo e ultimo appuntamento dei gironi di questo Europeo Under 21 per l'Italia di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini scenderanno in campo alla Cluj Arena contro la Norvegia: calcio d'inizio alle ore 20:45.Svizzera U21 - Francia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21. La partita è in programma il giorno 28 giugno alle ore 20:45 allo stadio . Dove vedere Svizzera U21-Francia U21 di Europei ...