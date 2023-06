Forino | al via l’intervento efficientamento energetico e sistemazione per la scuola Laudati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa pochi giorni è entrato nel vivodidellaprimaria “” alla frazione Celzi. Un intervento necessario e fortemente voluto che consiste nel rinnovamento dei servizi igienici, sostituzione degli avvolgibili esterni, miglioramento della coibentazione degli ambienti mediante isolamento del solaio di copertura, sostituzione di grondaie e pluviali nonché ripristino e tinteggiatura di facciate e cornicioni. Continua quindi l’impegno per una delle priorità dell’Amministrazione Comunale ovvero per migliorare la sicurezza ed efficientare gli edifici scolastici con il compimento di questo intervento che va ad aggiungersi ai progetti per l’adeguamento sismico ed...