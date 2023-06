...sia unaimpenetrabile - ha detto - nella quale per muoverti devi tagliare la vegetazione, ma non è così. Siccome gli alberi sono molto alti si vive al di sotto delle foglie ed èuna ...La guida evidenzia anche percorsi meno conosciuti e destinazioni fuori dai sentieri battuti, permettendoti di esplorare luoghi unicile antiche mura della città, ladi pietra e l'isola ......quella dell'incontro a Terlizzi tra la cittadinanza e Decaro per conoscere concretamente... Ricordo che lapiù importante che abbiamo nella regione, laMercadante, non è una...

Foresta come spazio d'arte: Fondazione Cartier torna in Triennale ... Il Sole 24 ORE

Un’area di foresta pluviale grande quanto la Svizzera è stata cancellata dalla faccia della Terra nel 2022. A dirlo è il Guardian, che sottolinea come la deforestazione sia continuata nonostante le ...Milano, 28 giu. (askanews) - Pensare l'arte come qualcosa che va oltre gli esseri umani, che dialoga con gli altri viventi, con la natura, con ...