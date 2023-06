Fondi “Metti un frutto sotto il banco” | la mostra conclusiva della seconda edizione

... Bonaccini pone un interrogativo legato aiche saranno impiegati per far ripartire il ... se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e tial volante, lucido ...... ad avanzi di amministrazione vincolati, agovernativi per il ristoro dei danni da COVID 19, ...- - - - - - - - Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e......che li ha targati come poco affidabili avendo affidato la loro sopravvivenza solo aieuropei ... Simone Veronese iscriviti ISCRIVITI al nostro canale YoutubeMI PIACE alla nostra pagina ...

Eventi estate 2023 a Fondi: il cartellone degli appuntamenti da ... Comune di Fondi

Per continuare a finanziare la ripresa dell’UE attraverso NextGenerationEU, fornire sostegno all’Ucraina e garantire fondi per altri programmi chiave, nella seconda metà del 2023 la Commissione europe ...