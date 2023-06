Flop BTP | puoi perdere fino al 50% se hai comprato i Titoli di Stato in quest’anno | sul serio | risparmiatori disperati

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Iche hanno inserito nel proprio portafoglio BPT emessi dopo il 2013 hanno automaticamente sottoscritto anche le CACS. Ecco cosa sono e perché possono portare ad un taglio del titolo del 50%. CACS, ovvero: “Collective Action Clauses” che, in italiano, significa “Clausole di azione collettiva coercitiva”. Si tratta di procedure che si attiverebbero automaticamente nel caso in cui venisse avviata una ristrutturazione del debito sovrano, con conseguenze su alcuni BTP (ovvero una tipologia di titolo diitaliano) anche gravi, come la perditaal 50% del loro valore. CACS è l’acronimo di “Collective Action Clauses” (Clausole di azione collettiva coercitiva) – ILoveTrading.itIn altre parole, quando losi trova nella necessità di dover affrontare una situazione finanziaria grave, può allora ...