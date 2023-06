Fiumicino per la quinta volta miglior scalo europeo

L'aeroporto diLeonardo Da Vinci è stato riconosciutola quinta volta il miglior scalo europeo. L'Airport council international ha infatti assegnato allo scalo della capitale il riconoscimento quale ...... sono giunti all'aeroporto di Roma2 dei cittadini afghani, arrestati lo scorso 6 giugno ... Giovanni Bombardieri, che avvalendosi dei canali di cooperazione internazionale,mezzo di ...la rotta Alghero - Romala base d'asta era stata fissata in 5.236.440,33 euro netti (5.760.084,36 euro lordi),la Alghero - Milano Linate la base d'asta era di 2.997.955,57 euro ...

Fiumicino, scatta l'allarme gatti. "Rischi anche per il decollo degli aerei". Vertice urgente per risolvere … La Stampa

Aperte le buste per lo scalo catalano, ora la Regione va avanti con il modello sardo di continuità territoriale ...ALGHERO. Quattro offerte in totale per i collegamenti in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Alghero con Roma-Fiumicino e Milano Linate, due da parte di Ita e due da parte di Aeroitalia. È ...