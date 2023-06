Firenze | 17enne aggredito con calci e pugni da cinque coetanei all’Antella

Al culmine di una lite per motivi di droga, aggredito con calci e pugni da cinque ragazzi, diciassettenne finisce in ospedale. E' accaduto ieri sera in localita' Antella, a Bagno a Ripoli (). Il giovane non avrebbe subito gravi ferite, ma e' stato trattenuto in osservazione nella notte all'ospedale Santa Maria Annunziata. I cinque ragazzi sono scappati ma sono in corso attivita' ...Accade tutto all'Antella, frazione di Bagno a Ripoli (). Ieri sera, 27 giugno, un ragazzo di ... la situazione è degenerata: il gruppo avrebbe colpito con calci e pugni il, quest'ultimo è ...Antella, il giovane è stato portato all'ospedale in codice rosso. Indagano i carabinieri

Firenze, 17enne aggredito a calci e pugni: trovata anche una pistola Il Tirreno

Sul luogo dell’aggressione è stata rinvenuta una pistola a salve, appartenente al ragazzo aggredito, caduta a terra durante la lite e che potrebbe essere stata utilizzata per esplodere un ...Sparo a salve all'Antella, frazione di Bagno a Ripoli, nella serata di ieri. Un ragazzo è stato aggredito con calci e pugni da 5 ragazzi per questioni ...