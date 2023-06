Fiorentina | Barone | ‘Amrabat lo vediamo con noi Conference? Parliamo con Ceferin | aspettiamo risposte’ | Serie A

(Di mercoledì 28 giugno 2023) 2023-06-28 21:39:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Il direttore generale dellaJoeè intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli. Le sue parole raccolte dal nostro inviato: “Noi siamo spettatori della questione Franchi. Vorrei capire quale è il percorso, è da anni che chiediamo informazioni, e che non ci vengono date. Noi ovviamente siamo in affitto al Franchi. Iniziammo dal restauro del Franchi nel 2019, ci siamo spostati alla Mercafir, eravamo disposti a investire noi sull’investimento dello stadio. Abbiamo gli abbonamenti, stiamo aspettando la decisione della Uefa, e cidelle risposte. Ho sentito Rocco ovviamente. Lanon sta aspettando la Uefa, stiamo già lavorando. Siamo in contato con ...

Si scalda il mercato della Fiorentina sul fronte portieri, una delle esigenze primarie richieste da Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da SkySport, il club viola avrebbe ...Archiviato al termine della stagione 2022/2023 un 8° posto in campionato che potrebbe lasciare aperto anche un clamoroso ripescaggio nella prossima Conference League, la Fiorentina del direttore ...