Fimmg | ' con ok Dl Enti +1 | 5 mln cittadini assistiti'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - E' stato "approvato un provvedimento legislativo che porta assistenza a 1.500.000 in più die salvaguarda l'efficacia della guardia medica. Con questo ulteriore passaggio si conclude un iter che ai più potrebbe sembrare un tecnicismo, ma che di fatto avrà un impatto positivo per migliaia di medici e milioni di". A dirlo Tommasa Maio, segretario nazionale Federazione italiana medici di medicina generaleContinuità assistenziale in merito all'emendamento al Dl, approvato oggi in Senato, che ha come prima firmataria Marta Schifone. Una norma seguita con attenzione dal sindacato sin dall'inizio e che per la quale ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'emendamento, ricorda una nota, prevede fino al 2026 la possibilità per i medici del ...