Filippo Bisciglia svela perché durante i falò non può parlare troppo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ci sono dei momenti in cuiilnon può. Ma come mai succede questo? Arlo è lui stesso L'articolo proviene da Novella 2000.

Al timone del reality, ancora una volta, è tornato. Il conduttore, per l'occasione, si è raccontato in un'intervista al settimanale Chi, sviscerando le dinamiche del programma, ma ...Secondo le anticipazioni fornite dalla produzione, saranno due le coppie che si troveranno di fronte al falò nel reality dei sentimenti condotto da. L'episodio di lunedì prossimo ...Il conduttore 46enne torna sulla voglia di cicogna che la compagna ha confessato all' Isola La 39enne al reality ha rivelato di aver rivisto le sue priorità, ma, tornato al comando di Temptation Island , che al debutto ha registrato un ascolto record, a Chi ammette i dissapori con la fidanzata Pamela Camassa sulla possibilità di avere un ...

Temptation Island, Manuel e il soprannome dato a Filippo Bisciglia: ecco la reazione del conduttore ComingSoon.it

Filippo stima moltissimo la sua fidanzata, toscana 39enne: “Lei è buona, è umile, è proprio carina”. Quando lei era all’Isola dei Famosi poche settimane fa, ha sofferto la distanza: “Mi è mancata ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...