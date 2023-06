Filippo Bisciglia | la sua teoria sul perché piace tanto al pubblico

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è un conduttore molto amato dal, nonostante nel proprio curriculum vanti esclusivamente Temptation Island e quindi una media di 7/8 prime serate in estate. Cosa faccia “Pippo” da agosto fino a maggio dell’anno successivo non è dato sapere, ma l’affetto che riceve in estate è tantissimo e questo lui lo sa. “Credo sia anche qui una sorta di abitudine, buona, almeno per me” – ha raccontato al settimanale Chi – “Le spiego: da piccolo guardavo sempre Il pranzo è servito, nella mia testa c’era lui, Corrado, solo lui, quando lo sostituirono era strano, non credo sia bravura (e Corrado era un fuoriclasse, intendiamoci), ma le persone si saranno abituate a me, alla mia voce. Non rido? Non è vero, un paio di volte mi è capitato di ridere, maerano molto simpatici i concorrenti, in altre ...