(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Fiugliuolo si giudicherà in base a come sarà in grado di lavorare per l'Emilia Romagna e per la ricostruzione necessaria di una terra che ha voglia di rialzarsi, è però chiaro che sia una scelta ...

Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyin un punto stampa a Bruxelles.(segue) 28 giugno 2023... guidata dal piddino Bonaccini e fino a poco tempo fa dalla pure piddina, porta ... Abbiamo anticipato anche la dubbia scelta del generaledicendo già a metà mese: " Al centrodestra che ...A difendere l'indicazione diè il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci : "È ... Partire dai temi, d'altro canto, è la via indicata più volte negli ultimi mesi da Ellye da ...

Figliuolo, Schlein: giudicheremo fatti ma sbagliato centralizzare Agenzia askanews

Bruxelles, 28 giu. (askanews) – “Fiugliuolo si giudicherà in base a come sarà in grado di lavorare per l’Emilia Romagna e per la ricostruzione necessaria di una terra che ha voglia di rialzarsi, è per ...L’orologio del Pd o va avanti di cinque minuti, o va indietro di cinque minuti, l’ora giusta non la segna mai. Meloni e il destracentro, invece, fermi, immobili, due volte al giorno l’ora giusta la ...