Figliuolo in Emilia-Romagna Bonaccini ripescato come vice

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il generale nominato commissario per la ricostruzione In squadra anche i governatori Acquaroli e Giani

Torna il generale: commissario in- Romagna. Stop a Bonaccini E la recentissima nomina a Commissario per la ricostruzione post - alluvione inRomagna non ha fatto che ...Bonaccini: subito gli indennizzi Dopo la nomina del commissarioil commento del presidente della Regione- Romagna Stefano Bonaccini sollecita il rispetto degli impegni finanziari ...Ora il generale Francesco PaolosarĂ il commissario per la ricostruzione della Romagna ...Civile Nello Musumeci ha confermato che i presidenti delle Regioni interessati (oltre ad- ...

Emilia-Romagna, Figliuolo nominato commissario per la Ricostruzione: c'è l'intesa nella maggioranza TGCOM

Sono riferibili al predecessore della Meloni entrambe le personalità scelte ieri dal Consiglio dei Ministri, con le dovute procedure, per il vertice della Banca d’Italia e della struttura commissarial ...Dopo l'alluvione. Bonaccini: «Scelta sbagliata, ma pronti a collaborare». Sì del Cdm al Ddl con le norme quadro per gestire le fasi post calamità ...