Il governo ha nominato il generalecommissario all'alluvione e ha centrato il suo primo ... Tanto da fare sospettare che questo ritardo nasconda anch'esso un precisopolitico: lasciare ...Sta adottando il metodo didell'età anagrafica standard • La Sampdoria, retrocessa in ... La macchina del fango Domani: Meloni si affida ai tecnici / In Emilia tocca a, a ......e il commissario Il governatore Bonaccini chiede che 'la scelta del commissario non sia un... Tra gli ultimi papabili ci sarebbero Bertolaso e, nomi che dimostrano la necessità di una ...

Figliuolo e il calcolo politico del governo Meloni di lasciare l’Emilia-Romagna nei pasticci Globalist.it

Nominato dall’ex premier nel 2021 al posto di Arcuri per dare un’accelerata alla campagna vaccini, ora guiderà la ricostruzione post alluvione ...