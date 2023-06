Figliuolo commissario in Emilia-Romagna | l’uomo giusto al posto giusto 

Con, i presidenti di Emilia - Romagna, Toscana e Marche saranno i subcommissari . La conferma arriva direttamente dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci in ...... orgoglio lucano" "Complimenti al Generale Francesco Paolo, orgoglio lucano, che dopo la storica prova contro il Covid ha ricevuto dal Governo Meloni l'incarico dialla ...'La scelta del GeneralecomeStraordinario per la ricostruzione dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e parte della Toscana e delle Marche è un segnale importante per dare fiducia alle ...

Due nomine pesanti per ripartire. Dopo giorni di alta tensione, il Governo prova a ricompattarsi scegliendo Fabio Panetta per la guida della Banca d'Italia e Francesco Paolo Figliuolo come commissario ...“Complimenti al Generale Francesco Paolo Figliuolo, orgoglio lucano, che dopo la storica prova contro il Covid ha ricevuto dal Governo Meloni l'incarico di Commissario alla ricostruzione delle zone co ...