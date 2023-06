Figc | martedì 4 luglio a Roma la presentazione della Strategia Sostenibilità 2030

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laè pronta a presentare ladi, realizzata in collaborazione con Lundquist. L’evento avrà luogo all’auditorium del “MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo” aprossimo alle 10.45 e sarà moderato da Pierluigi Pardo. Insieme al presidente Gabriele Gravina, interverranno diversi esperti del settore, ospitando diverse testimonianze dei protagonisti dei processi già attivi. “Alla luce delle linee di indirizzo delineate dalla UEFA attraverso ladi‘Strength Through Unity’, laha definito il nuovo approccio strategico orientato allasocio-ambientale con l’obiettivo di diventare sempre più sostenibile, ...

...nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi (27 ...nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente dellaGabriele ...L'ultima novità è arrivatamattina dal Viminale, dopo un incontro tra il ministro dell'... il responsabile del dicastero per lo Sport ed i Giovani Andrea Abodi , il presidente della...Intanto oggi a margine del consiglio federale il presidente dellaGabriele Gravina ha commentato quanto sta accadendo con Lecco e Reggina per l'iscrizione in serie B: " Non sono preoccupato , fa ...