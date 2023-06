Ferrari in Austria a caccia di conferme

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ci sono delle impressioni da confermare, su un circuito che ripropone l'esercizio delle curve veloci pur non essendo il banco di prova completo che sarà, tra poco più di 7 giorni, Silverstone . In ...

InlaSF - 23 arriva con alle spalle un filming day a Fiorano , nel quale accanto a un cofano modificato nell'estrazione dell'aria calda sono comparse le novità sull'ala anteriore e ...28/06/2023 - 17:38 Già da venerdì, nelle libere del GP d'sul Red Bull Ring di Spielberg, sapremo se laavrà o meno fatto un ulteriore passo avanti nel percorso per migliorare la propria vettura iniziato - anche se non percepito dai tifosi - ...STATISTICHEINGP disputati 34 Debutto 1964 (L. Bandini 1°; J. Surtees rit.) Vittorie 6 (17,65%) Pole position 8 (23,53%) Giri più veloci 5 (14,70%) Podi totali 27 (26,47%) ...

Già da venerdì, nelle libere del GP d'Austria sul Red Bull Ring di Spielberg, sapremo se la Ferrari avrà o meno fatto un ulteriore passo avanti nel percorso per migliorare la propria vettura iniziato ...Frederic Vasseur ha parlato degli ultimi sviluppi in casa Ferrari, in vista del prossimo Gran Premio di Formula 1 in Austria.