Feralpisalò | colpo per l’attacco | ufficiale Da Cruz

Commenta per primo La, neopromossa in Serie B, ha ufficializzato il suo primodi mercato in vista della prossima stagione: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 l'attaccante classe '97 Alessio ...FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti CalciomercatoPalermo: arriva Lucioni dal Lecce ... Benevento): 1,5 milioni* Cessioni Franzolini (c,): costo non riportato *riscatto BARI ...La società biancorossa ha messo a segno undi quelli importanti per quello che riguarda il ...e Reggiana con cui ha vinto i playoff di Serie C conquistando un'altra promozione in ...

Feralpisalò, UFFICIALE: il primo colpo per l'attacco è Da Cruz ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero