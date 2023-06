Fenomenologia delle feste scudetto del Napoli

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Negli anni dispari, quando non ci sono Mondiali o Europei che catturano le attenzioni, il mese di giugno per i tifosi di calcio passa tra speranze e delusioni che in Italia il calciomercato distribuisce minuto per minuto. Molto diverso però è stato questo mese di giugno per i tifosi del, sballottati da emozioni contrastanti che hanno prodotto però una sorta di atarassia poco congeniale per chi tifa l’azzurro. Il mese di giugno in Campania (perché sacche di tifo azzurro anche consistenti sono praticamente ovunque) è stato dedicato alle “per lo”, termine che metto fra virgolette perché sono eventi molto particolari con una struttura e un logica alle spalle quasi standard. Per dovere di tifo e di sfizio ho partecipato a seidel, toccando tre province, Salerno, ...