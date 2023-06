Fedez | Enrico Silvestrin lo attacca dopo il concerto Love Mi | ' Divulgatore di m***a'

Silvestrin spara a zero controe LoveMi , il concerto benefico che ha organizzato nel Duomo di Milano per il secondo anno consecutivo. "è il divulgatore della merd*", duro attacco ...Il duro attacco diSilvestrin Nonostante i buoni proposti di, l'evento non è stato apprezzato da tutti. Tra i più duri ritroviamoSilvestrin, ex concorrente del 'Grande Fratello ...E' durissimo l'attacco diSilvestrin ae al suo Love ...

Enrico Silvestrin contro Fedez: i messaggi su Twitter per Love Mi Tag24

Enrico Silvestrin ha parlato al "pubblico con l'Autotune" che stava affollando Piazza del Duomo a Milano per il consueto appuntamento con il Love Mi organizzato da Fedez per la raccolta fondi ...“Fedez è il divulgatore della merd* del nostro Paese”, durissimo attacco dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ecco il motivo.