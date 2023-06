Fedez e J-Ax sul palco del «LoveMi» per il gran finale della seconda edizione del festival – Il video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Trenta artisti, oltre 5 ore di live e circa ventimila spettatori. Ladi «», ilideato dae andato in scena ieri, martedì 27 giugno, in piazza Duomo, ha registrato oltre 20mila presenze. Dopo l’esibizione dei 30 cantanti che hanno preso parte all’evento, intorno alle 23.30è salito sulper il. Da «Disco Paradise» con gli Articolo 31 e Annalisa, ai successi con J-Ax «Vorrei ma non posto» e «Italiana», durante la quale sono stati sparati dei coriandoli rossi, il padrone di casa ha invitato a salire il rapper Tedua, poi Orietta Berti e Achille Lauro che si sono esibiti con lui nel brano «Mille», hit estiva del 2021. Chiamando sul«altri amici, non ...

Il concerto organizzato da Fedez, Love Mi, è tornato anche quest'anno. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la "Fondazione Together to go" per la costruzione di un centro a Milano per la ...