Fedez divulgatore di me*** Disagiati | il big che lo umilia al concerto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non sono mancate le polemiche sulla seconda edizione di Love Mi, il festival musicale gratuito ideato dae andato in scena ieri sera 27 giugno in Piazza Duomo. L'evento, inserito all'interno del palinsesto 'Milano è Viva' promosso dal Comune di Milano per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest'anno è legato a una raccolta fondi per la Fondazione Together to go per la costruzione di un centro a Milano per la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Tanti gli artisti che si sono alterneti sul palco: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma. Uno spettacolo che non è stato affatto gradito dall'ex v-jay Enrico Silvestrin che ha infatti pubblicato diversi messaggi sui social nei quali ha definito il rapper e ...