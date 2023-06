Fedez | al concerto Love Mi spunta un cartello | Dillo alla mamma | dillo all' avvocato Ecco la sua reazione!

... il prezzo degli shorts Love Mi: come abbinare gli shorts scintillanti indossati da Annalisa Ieri sera è andato in scena ildi beneficenza organizzato da, il Love Mi. Annalisa ha ...è il divulgatore della merda di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero ... Il, a scopo benefico, si è tenuto ieri sera piazza Duomo a Milano. Completamente gratuito, ha ...è il divulgatore della merda di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero ... Il, a scopo benefico, si è tenuto ieri sera piazza Duomo a Milano. Completamente gratuito, ha ...

LOVE MI 2023, il concerto di beneficenza di Fedez a Milano: ecco com'è andata. FOTO Sky Tg24

Duro attacco a Fedez e al Love Mi arrivato via social. Le parole sul rapper, la critica al concerto e ai suoi partecipanti. Secondo anno di fila per il Love Mi, il concerto evento organizzato da Fedez ...Oltre 20 mila persone in piazza Duomo a Milano per LoveMi, il concerto benefico organizzato da Fedez. Giovani fin dalle prime ore della mattina per applaudire i 30 artisti che si sono esibiti.