Federico e Carola si sono ufficialmente lasciati | le versioni dei due ex di UeD

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Una tra le coppie nate quest’anno a Uomini e Donne è scoppiata, stiamo parlando diNicotera eCarpanelli. I due ragazzi sembravano essere in crisi già da un po’ di tempo e sul web erano trapelate diverse notizie a riguardo. Tra ieri e oggi, però, entrambi i ragazzi hanno ufficializzato il tutto. Vediamo che cosa hanno detto. La versione dei fatti disulla rottura condopo Uomini e Donne La storia d’amore traNicotera eCarpanelli è giunta definitivamente al capolinea. Ad ufficializzare il tutto è stato in primis l’ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo, nel corso della giornata di ieri ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha spiegato che le cose con la sua ex corteggiatrice non ...