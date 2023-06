Fauci | la pandemia e il nuovo inesistente virus

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Su svariati canali social e su alcune testate legate alle realtà populiste e complottiste stanno circolando da giorni articoli, video e post che riguardano delle dichiarazioni rilasciate da Anthonyin occasione di alcuni eventi in cui è stato ospite qui in Italia. Ad esempio su Radio Radio leggiamo questo titolo: Gates eannunciano il? Borgonovo: “Fa pensare che lasia stata indotta” Nel video di Radio Radio viene ripresa questa frase di Borgonovo: Io quando sento gente come, gente come Gates, sentirli parlare di prossime pandemie, a me viene in mente che questi hanno già in mente unstrumento. A me è sembrata unadecisamente indotta da tanti punti di vista. Sicuramente il...

...no vax mentre c'era la. Trump aveva suggerito di iniettare i disinfettanti nel sangue per combattere il virus ed era arrivato ad attaccare alcuni esperti, come il dottor Anthony, ......finte Sempre più realistiche Il finto spot con Trump eTutti sanno che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , è arrivato al limite di comportamenti no vax durante lada ...Impossibile negare la sua influenza sulla sanità e sulla politica americana degli ultimi 40 anni, non ultima la gestione dellada COVID - 19. Per maggiori informazioni su Anthony, si ...

Fauci, 'la pandemia di Covid non è finita' - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Nel video di Radio Radio viene ripresa questa frase di Borgonovo: Io quando sento gente come Fauci, gente come Gates, sentirli parlare di prossime pandemie, a me viene in mente che questi hanno già in ...Si esprime l'immunologo Anthony Fauci sul Covid e avverte che non possiamo cantare vittoria, perché il virus non è ancora scomparso.