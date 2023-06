Fasano fish festival da domani A Savelletri

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Gal Valle d’Itria: Nuove prospettive di crescita per la pesca pugliese. Un comparto che con i suoi 2.200 operatori, un fatturato annuo di oltre 350 milioni di euro pari al 18% della produzione nazionale e una flotta peschereccia di 1.500 imbarcazioni dislocate su 7 Compartimenti marittimi, può ambire ad assumere un ruolo di rilievo nel contesto euromediterraneo. Grazie alla nuova programmazione la Puglia potrà disporre di circa 41 milioni di euro attraverso il Feampa 2021-27 (il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) per investimenti destinati alla promozione della cosiddetta “economia blu”: pesca e acquacoltura sostenibili, trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali. Non solo. Dal pescato locale, alla molluschicoltura, passando per gli impianti di allevamento di pesce destinato anche alla ristorazione ...

"Economia blu" e pesca: i tesori pugliesi. Al via il Fasano Fish Festival 2023 BrindisiReport

Giovedì 29 giugno le novità sui nuovi investimenti per la pesca in Puglia. Venerdì 30 attività per bambini e famiglie ...