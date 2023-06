Farsa sul restyling dello stadio Franchi di Firenze | ora l' ennesimo ricorso

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ovvio, prevedibile, banalmente logico. L'asta per ilArtemiodiè andata deserta. Un risultato scontato, che anche un bambino di cinque anni avrebbe saputo anticipare. Dopo la bocciatura europea sull'utilizzo dei soldi del Pnrr per un'opera certamente non prioritaria per la vita dei cittadini del capoluogo della Toscana, era scontato che nessuna azienda avrebbe messo soldi e impegno su un progetto che oggi forse potrebbe iniziare e che domani, magari, si potrebbe interrompere senza un valido motivo. Come si può leggere sul sito dell'amministrazione comunale fiorentina, Palazzo Vecchio "presenteràal Tar contro lo Stato, con richiesta dei danni oltre al ripristino del finanziamento che era stato accordato formalmente nell'ambito dei Piani ...