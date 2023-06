Fan Token | L’Olimpico di Roma diventa una escape room per i tokenisti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) 2023-06-26 12:30:32 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Elo stadio L’Olmpico deto unaper iisti dell’AS. Un’esperienza indimenticabile si è svolta ad aprile, durante la partita trae Udinese, quando si è svolta un’iniziativa unica nel panorama calcistico italiano, organizzata dalla società giallorossa e da partners.com. Sei tifosi dellasono stati selezionati tra più di 400 partecipanti al concorso intitolato “Fan In The Box”riservato ai possessori di Fan$ASR con in palio un’indimenticabile VIP experience per la partita contro l’Udinese. all’interno della suite partners.com Alle Olimpiadi dii fortunati hanno prima ...

È partita la votazione digitale per il miglior gol stagionale della Roma . Il concorso sponsorizzato dalla piattaforma di, lanciato su Twitter e su Instagram: le 8 reti candidate sono state accoppiate nei quarti , fino ad arrivare alla finale, come riporta La Gazzetta dello Sport . Dybala ha 4 candidature (i ...Prima che cominciassero le vacanze dei calciatori di José Mourinho, alcuni sostenitori in possesso dihanno potuto beneficiare di un po' di tempo con quattro di loro, tra sfide palla al piede e quiz: il video. Twitter ...Il valore di ogni singoloè di 2 e il valore minimo di conversione è di soli 10. Gli acquisti ... sia agli artisti che ai, un'esperienza di musica dal vivo che ha come fine ultimo quello di ...

Fan token: le criptovalute per i tifosi The Crypto Gateway

While DOGE's performance remains uncertain, there's another coin stealing the spotlight. Meet Wall Street Memes ($WSM), a meme coin that has raised a whopping $9 million in its presale and is on the ...During her recent performances at the American Express Presents BST Hyde Park shows in London, singer Pink encountered a surprising and unexpected moment. A fan threw a pouch containing her late ...