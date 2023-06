Fabio Panetta prossimo governatore della Banca d’Italia

(Di mercoledì 28 giugno 2023)sarà il. Il 27 giugno, in consiglio dei ministri, il via libera definitivo.ha 63 anni e una lunga carriera all’interno: nato a Roma, è laureato in Economia e Commercio all’università LUISS e inizia a lavorare innel 1985, quando ilè Carlo Azeglio Ciampi, che sarebbe poi diventato presidenteRepubblica. Inizialmente lavora alla direzione monetaria e finanziariae ne diventa il capo nel 1999, poi dal 2007 al 2011 è capo del servizio studi di congiuntura e politica monetaria, ...

A centro pagina spicca la nomina dia Governatore di Bankitalia ('sarà il nuovo Governatore di Bankitalia'). 'Bonus bollette fino a settembre', si legge subito sotto. Tanti i ...Iniziò a lavorare nella banca centrale italiana nel 1985, ricoprendo molti ruoli importanti: prenderà il posto di Ignazio Visco a ...Alle 15.30 la premier replicherà in Aula al Senato Il giorno dopo l'avvio da parte del Consiglio dei ministri dell'iter per la nomina digovernatore di Bankitalia e a poche ore dall'annuncio di un nuovo rialzo dei tassi a luglio da parte della presidente della Bce Christine Lagarde, questa mattina la premier interviene ...

Il Consiglio dei ministri, come riporta il sito www.ansa.it, ieri ha dato il via libera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a ma ...Fabio Panetta sarà il prossimo governatore della Banca d'Italia. Il 27 giugno, in consiglio dei ministri, il via libera definitivo.