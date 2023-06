Fa arrestare lo stupratore gambiano con il segno dell' ”help” | il gesto della disperazione salva una giovane

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu — E’ entrata in farmacia accompagnata dal fidanzato, un immigrato, facendo disperatamente con la mano il’«» alla farmacista, ilconvenzionale usato dalle vittime di violenza nelle situazioni in cui non possono parlare. Con una scusa la professionista l’ha condotta sul retro chiedendo i dettaglia situazione, e una volta edotta su quanto stava accadendo ha allertato immediatamente le forze’ordine che hanno fermato il compagno con l’accusa di violenza sessuale e sequestro di persona. Lo straniero, un trentenne, non accettava la finea loro relazione e non voleva andarsene dalla casaa ex compagna. Fail...