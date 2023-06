Queste le parole del pilota Red Bull Maxin vista del week end inper il prossimo Gp di Formula 1. ' Quella in- aggiunge il campione del mondo olandese - è la gara di ...Con sei vittorie e due secondi posti in otto gare, Maxè pronto per sbarcare inper il prossimo Gp di Formula 1. "Quella in- aggiunge il campione del mondo olandese - è la ...... Maxè pronto per sbarcare in. Il Red Bull Ring - pista di casa per il suo team - è forse il terreno di caccia preferito nell'intero calendario per il campione del mondo in carica, ...

F1:Austria; Verstappen, pronto ad aggiungere trofeo a collezione Agenzia ANSA

GP Austria, anteprima, tutto è pronto con la seconda Sprint Race. Nell'attesa, ecco diamo un occhio al meteo e a Pirelli ...Formula 1 GP Austria Red Bull - Obiettivo conferma per Max Verstappen nel prossimo Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le vittorie conquistate nel tris di g ...