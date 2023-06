F1 | Verstappen | “Meteo imprevedibile Sempre bello tornare in Austria”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Questo è il secondo weekend Sprint della stagione ed èpiù frenetico e complesso rispetto ad una gara normale. Anche ilsembra un po’quindi sicuramente ci sarà un po’ di confusione”. Queste le parole del pilota Red Bull Maxin vista del week end inper il prossimo Gp di Formula 1. “Quella in– aggiunge il campione del mondo olandese – è la gara di casa per noi e non vedo l’ora di vedere tutto il pubblico. Ci piacequi e sono entusiasta di provare ad aggiungere un altro trofeo alla collezione del team”. SportFace.

