F1 | McLaren ha ormai raggiunto Williams nel ruolo di nobile decaduta del Circus La Ferrari rischia di fare la stessa fine?

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Settimana scorsa, in Canada, la Red Bull è diventata la quinta squadra a toccare la fatidica quota delle 100 vittorie in Formula 1. In precedenza, la significativa pietra miliare era stata raggiunta solo da(nel 1990),(nel 1993),(nel 1997) e Mercedes (nel 2019). Al contempo, ha destato scalpore il 7° posto di Alexander Albon, a bordo proprio dellaprossimo obiettivo del Drink Team nella graduatoria ogni tempo dei pluri-vittoriosi. O quam cito transit gloria mundi, viene da dire. Tempo addietro, chiudere un GP in settima piazza avrebbe rappresentato una disfatta colossale per la struttura fondata dal compianto Sir Frank. Viceversa, al giorno d’oggi, è ritenuto un risultato eclatante. D’altronde la gloriosa scuderia nata a Didcot (poi trasferitasi a Grove) è a ...

...operata dal Team Principal transalpino è cominciata con il passaggio di David Sanchez ine ... il mercato ingegneri hauna importanza pari a quella del mercato piloti, che per il momento ...... perché i tempi per rinnovare il contrattostringono: il 38enne pilota di Sevenage vorrebbe ...iberico che sta letteralmente dominando la IndyCar e che era stato di fatto 'opzionato' dala ...... 71 Distanza di gara: 306,452 km Giro record in Gara: 1'05″619 (Carlos Sainz sunel ... il quale invece vede Fernando Alonsoveramente vicino a nove lunghezze di distanza dal ...

Settimana scorsa, in Canada, la Red Bull è diventata la quinta squadra a toccare la fatidica quota delle 100 vittorie in Formula 1. In precedenza, la significativa pietra miliare era stata raggiunta s ...