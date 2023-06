F1 | GP Austria 2023 | numeri | statistiche | curiosità Max Verstappen pronto a sorpassare definitivamente Alain Prost

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo la “toccata e fuga” in Nordamerica, la Formula Uno fa ritorno in Europa allo scopo di affrontare uno dei periodi più intensi della sua stagione. Il mese di luglio prevede, infatti, la bellezza di quattro gare nell’arco di cinque settimane! Il tour de force estivo comincia domenica 2 a Spielberg, dove si correrà la 36ma edizione del Gran Premio d’. Come d’abitudine, si gareggerà nell’autodromo oggi denominato Red Bull Ring, pista che ha ospitato ogni GPco a eccezione di quello inaugurale, tenutosi nel 1964 nell’aeroporto militare ormai dismesso del limitrofo comune di Zeltweg. L’idea di replicare quanto realizzato dai britannici con Silverstone si rivelò fallimentare a causa della superficie oltremodo sconnessa del tracciato. Fu quindi necessario dotarsi di un autodromo vero e proprio. Nacque così l’Österreichring, teatro del GP ...