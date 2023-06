(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un parere interessato. La storia diin F1 è coincisa con laper otto anni e l’apice del connubio è stato raggiunto nel 2008, quando il brasiliano sfiorò il titolo iridato, che poi andò a Lewis Hamilton su McLaren. Tuttavia, quanto accaduto in quella stagione con il famoso “Crash-gate” a Singapore e le ultime esternazioni dell’ex boss della F1 Bernie Ecclestone fanno ancora male a. In un’intervista concessa a GPblog,ha però commentato un po’ la situazione attuale a Maranello, con la nuova gestione del Team Principal,. Alla prova dei fatti, dopo otto gare, laè solo quarta nella classifica dei costruttori con 122 punti, a quasi 200 lunghezze dalla Red Bull. Nel 2022 il team italiano era riuscito ...

... Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho, Salt Bae,, Fausto ...Vicinissimo al rientro in Ferrari nel 2009 per sostituire l'infortunato, il sogno di tanti fan suoi e della Rossa non si concretizzò mai, ma questo riavvicinamento diede le motivazioni ...Il pilotaaveva raccontato di indossare lo stesso paio di mutande nel weekend delle gare se le prove libere sono andate bene. La superstizione non risparmia nemmeno i grandi cuochi. ...

F1, Felipe Massa: "Frédéric Vasseur deve ottenere risultati, altrimenti sarà il primo a pagare in Ferrari" OA Sport

Un parere interessato. La storia di Felipe Massa in F1 è coincisa con la Ferrari per otto anni e l'apice del connubio è stato raggiunto nel 2008, quando il brasiliano sfiorò il titolo iridato, che poi ...Secondo le ultime indiscrezioni, Enrico Cardile starebbe spingendo per anticipare l’introduzione del nuovo fondo previsto per il GP d’Austria già in occasione del secondo filming day stagionale sul ci ...