F1 | Austria; Vasseur ' vogliamo avere un fine settimana lineare'

Così Frédéric, Team Principal Ferrari, in vista del Gran Premio d'di Formula 1. "Per questo abbiamo fatto un lavoro particolarmente intenso al simulatore per arrivare preparati al ...Le parole di Frederic' Dopo il Canada, torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare dae Gran Bretagna - ha dichiarato il numero uno ...VEDI ANCHE Ferrari,rilancia dopo la buona prova di Montreal: "Inaltri aggiornamenti" F1, la Ferrari verso Montreal: "Il pacchetto di aggiornamenti funziona" Ferrari, parla: "...

Ferrari, Vasseur: "Austria preparata a fondo al simulatore FormulaPassion.it

Così Frédéric Vasseur, Team Principal Ferrari, in vista del Gran Premio d'Austria di Formula 1. "Per questo abbiamo fatto un lavoro particolarmente intenso al simulatore per arrivare preparati al ..."Dopo il Canada, torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare da Austria e Gran Bretagna. (ANSA) ...