Export nella Bergamasca | transazioni internazionali per il 78% delle imprese

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Bergamo. Nel corso degli ultimi anni il processo di globalizzazione dell’economia mondiale ha evidenziato una battuta d’arresto: dopo un lungo periodo in cui lehanno distribuito in tutto il mondo le diverse fasi della produzione per ottimizzare i costi, questa estrema frammentazionecatene del valore ha mostrato la propria fragilità di fronte a shock esterni come quelli causati dal Covid-19 e dalle recenti crisi di natura geo-politica. Si sono così avviati fenomeni di accorciamentofiliere produttive, indicati da termini come reshoring e nearshoring, che puntano a minimizzare i rischi di approvvigionamento e i costi di trasporto. Il focus realizzato dalla Camera di commercio di Bergamo sulla riorganizzazionereti di fornitura conferma l’elevata apertura internazionale della manifattura ...