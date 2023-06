Europeo Under 21 | Italia-Norvegia | le formazioni ufficiali | c'è Gnonto

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Italia - Norvegia , match valido per la terza giornata della fase a gironi del Campionato21 (calcio d'inizio ore 20.45). Italia (3 - 5 - 2) : Carnesecchi; Okoli, Lovato, Scalvini; Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. Norvegia (4 - 4 - 2) : Klaesson; ...Commenta per primo L'Italia si gioca tutto . Alle 20.45 gli Azzurrini affrontano la Norvegia nell'ultima giornata della fase a gironi del Campionato21 . Dopo l'ingiusta sconfitta all'esordio contro la Francia, la squadra di Nicolato ha trovato il successo contro la Svizzera nella seconda giornata e per conquistare i quarti di finale ...CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - Caccia a un posto nei quarti di finale dell'21 per l'Italia di Nicolato, che dopo il ko con la Francia e la vittoria sulla Svizzera sfida stasera (ore 20:30) a Cluj la Norvegia nel match valido per l'ultima giornata del Gruppo D. ...

Perché Kvaratskhelia, Haaland, Gavi e Bellingham non giocano gli Europei Under 21 Goal.com

Terzo e ultimo appuntamento dei gironi di questo Europeo Under 21 per l'Italia di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini scenderanno in campo alla Cluj Arena contro la Norvegia: calcio d'inizio alle ore 20:45.Oggi si chiude il gruppo D della fase a gironi degli Europei Under 21: l’Italia (a quota 3 punti) si gioca la qualificazione contro la Norvegia (fanalino di coda del girone a 0) mentre nell’altra part ...