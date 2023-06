Europeo Under 21 | Italia - Norvegia | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

(Di mercoledì 28 giugno 2023) E’ lail terzo ostacolo sul cammino della Nazionale21, che alla Cluj Arena questa sera (ore 20.45ne, arbitra il belga Lambrechts) scenderà in campo per conquistare l’accesso ai quarti di finale del Campionato. Dopo l’ingiusta sconfitta all’esordio con la Francia...

... ma i titolari atalantini che questa sera cercheranno la qualificazione ai quarti di finale dell'21 contro la Spagna sono Carnesecchi , Okoli e Scalvini . La formazione del ct Nicolato ...1 Non solo Thuram. L'Inter sta chiudendo altri due colpi: in arrivo il difensore Bisseck , capitano della Germania all'21 - i nerazzurri pagheranno la clausola rescissoria di 7 milioni - e Azpilicueta che sta aspettando solo l'ok del Chelsea per liberarsi.Non poteva sfuggire dunque a questo destino la terza partita del girone di qualificazione dell'21 con gli azzurrini impegnati contro la Norvegia già eliminata e dall'altra parte Francia ...

Italia Under 21, rischio biscotto all’Europeo: le combinazioni Corriere della Sera

Continuano le polemiche agli Europei U21, anche nella partita tra Spagna e Ucraina c'è stata una clamorosa svista da parte dell'arbitro Donatas Rumsas. Il direttore di gara lituano ha annullato una ...FOGGIA - Bravura e fortuna sono una accoppiata vincente nel settore delle scommesse sportive. La conferma arriva da una super ...