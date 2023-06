Europeo Under 21 | Inghilterra e Israele ai quarti | fuori la Germania

Commenta per primo Si chiude oggi il programma della fase a gironi del Campionato21 . Non solo l'Italia contro la Norvegia, altre tre gare valide per i gruppi C e D che permettono di completare il tabellone dei quarti di finale . Il gruppo C è sceso in campo alle 18 ...Una vittoria per scacciare le paure e magari anche l'incubo del "biscotto" . L'Italia21 chiude il girone di qualificazione dell'contro la Norvegia. Il successo non scongiura le paure: se la Svizzera battesse la Francia 3 - 2 (o 4 - 3, 5 - 4 eccetera) non basterebbero ...La formazione ufficiale della Norvegia La formazione ufficiale dell'Italia Dove vederla 2023 - 06 - 28 19:49:10 La formazione ufficiale della Norvegia Norvegia (4 - 4 - 2): Klaesson; Sebulonsen, ...

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, match valido per la terza ed ultima giornata del Girone D degli Europei Under 21. ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Okoli; Bellanova ...Il match tra Italia e Norvegia sarà trasmesso in diretta televisiva alle 20.45 su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Alle 20.45 l'Italia si gioca il passaggio del girone contro la ...