Europei Under21 | Italia eliminata Paolo Nicolato | “Raccolto troppo poco in rapporto alle prestazioni”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’è fuori dall’Europeo. Gli azzurrini salutano il torneo continentale con il ko contro la Norvegia che li ha condannati all’eliminazione nel girone D. Passando dunque Francia e Svizzera, che coltivano ancora il sogno di alzare il trofeo e, per i rossocrociati, di qualificarsi ai prossimi Giochi Olimpici. “Una partita un po’ strana – afferma il CT– siamo andati bene nel primo tempo, partendo anche discretamente. Poi abbiamo preso gol, abbiamo dovuto forzare alcune situazioni di gioco che potevamo concludere meglio. Non è andata come volevamo. In, abbiamodavvero“. Incalzato dai microfoni della Rai, il commissario ...

Arrivano i primi verdetti dai campionatoin svolgimento in Georgia e Romania. Si è infatti conclusa la fase a girone nei raggruppamenti A e B e quindi arrivano le prime squadre qualificate ai quarti di finale della ...Ricordiamo che l'Italia è con la Spagna la nazionale che ha vinto più volte questo torneo (5) e che glimettono in palio i posti per partecipare alle Olimpiadi di Parigi24. Girone A . ...Il Belgio è stato eliminato dalla fase a gironi degliin svolgimento in Romania e Georgia. La nazionale di Mathijsen lascia la competizione continentale dopo aver rimediato solo 2 punti in tre partite, fatale è risultata la sconfitta ...

L'Italia Under 21 torna a casa dagli Europei con l'amaro in bocca, chiudendo il torneo con la sconfitta contro la Norvegia. Gli Azzurrini perdono la bussola nella gara più importante e cadono per 1-0