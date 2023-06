Europei Under21 | Inghilterra a punteggio pieno nel girone C | con lei Israele ai quarti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sonoeda staccare il pass per idi finale aglidi calciotra Georgia e Romania. Se i britannici erano già certi del passaggio del turno, arriva invece la sorpresa, ma nemmeno così grande, dell’accesso dei biancoblu tra le migliori otto del vecchio continente. Partendo dai Tre Leoni, sono la prima selezione a chiudere ail proprio; successo per 2-0 sulla Germania con i gol di Archer al quarto minuto e di Harvey Elliott al 21?. Tedeschi che si sono riversati in avanti per tentare la rimonta, ma il risultato non si è smosso, con i campioni uscenti che dunque vengono eliminati con un solo punto conquistato. Il secondo posto è stato dunque appannaggio per una trae ...

Arrivano i primi verdetti dai campionatoin svolgimento in Georgia e Romania. Si è infatti conclusa la fase a girone nei raggruppamenti A e B e quindi arrivano le prime squadre qualificate ai quarti di finale della ...Ricordiamo che l'Italia è con la Spagna la nazionale che ha vinto più volte questo torneo (5) e che glimettono in palio i posti per partecipare alle Olimpiadi di Parigi24. Girone A . ...Il Belgio è stato eliminato dalla fase a gironi degliin svolgimento in Romania e Georgia. La nazionale di Mathijsen lascia la competizione continentale dopo aver rimediato solo 2 punti in tre partite, fatale è risultata la sconfitta ...

Prossima partita Italia Under 21 agli Europei, quando gioca se passa ai quarti Sport Fanpage

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, match valido per la terza ed ultima giornata del Girone D degli Europei Under 21. ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Okoli; Bellanova ...Il match tra Italia e Norvegia sarà trasmesso in diretta televisiva alle 20.45 su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Alle 20.45 l'Italia si gioca il passaggio del girone contro la ...