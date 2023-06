Europei Under 21 | poker della Francia sulla Svizzera | entrambe però conquistano i quarti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lacala il, termina 1-4 l’ultima sfida valevole per i gironi degli21.il passaggio aidi finalecompetizione. Bel primo tempo tra le due formazioni, che chiudono i primi quarantacinque minuti sul punteggio di 1-1. Subito l’occasione del vantaggio per lache, al 12esimo minuto di gioco, conquista un rigore. A posizionarsi sul dischetto è Gouiri, lo stesso che è riuscito a guadagnarlo, lo trasforma perfettamente calciando centralmente. Poco dopo la grande occasione per gli svizzeri e poi il vantaggio: è il 34simo quando Ndoye scende benefascia, entra in area e riceve un ...

Italia superata dalla Norvegia ed eliminata dall'Europeo21. Chiamata a vincere e sperare in buone nuove dall'altra gara del girone D, Svizzera - Francia, l'21 di Paolo Nicolato, non riesce a prendersi la qualificazione. Decide un gol di Botheim, con gli errori in avanti di Gnonto e Pellegri e la traversa di Miretti a lasciare più di un rimpianto ......'Cluj Arena' tra l'Italia21 di Nicolato e la Norvegia di Smerud in tempo realeL'Italia affronta la Norvegia in Romania nella terza e ultima giornata della fase a gironi degli21. ...CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - Caccia a un posto nei quarti di finale dell' Europeo21 per l'Italia di Nicolato, che dopo il ko con la Francia e la vittoria sulla Svizzera sfida stasera (ore 20:30) a Cluj la Norvegia nel match valido per l'ultima giornata del Gruppo D. Segui la ...

Termina qui con tanta amarezza l'Europeo dell'Italia Under 21. Gli azzurri di Nicolato interrompono la loro corsa ai gironi beffati dalla Norvegia che ottiene la sua prima vittoria nella competizione, ...La squadra di Nicolato si gioca la qualificazione ai quarti di finale: serve una vittoria, con un orecchio rivolto all’altra sfida del girone tra Svizzera e Francia. Fischio di inizio alle 20.45 (dire ...