Europei under 21 | Italia perde con la Norvegia 1-0 e torna a casa Traversa di Cambiaghi nel finale Pagelle

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Perdono (1-0) anche contro lagli azzurrini di Nicolato e vengono eliminati dagli21. Vanno avanti Francia (vincitrice del girone con 9 punti) e la Svizzera, sconfitta dai Transalpini 4-1 ma in vantaggio sull'come gol segnati nella classifica avulsa che vede appunto tre squadre (Svizzera,) giocarsela per i gol segnati. Regolamento demenziale: doveva valere la differenza reti generale, con la Svizzera indietro rispetto all'. Senza contare gli svarioni arbitrali (tutti a vantaggio della Francia) nella prima partita

...la sconfitta che vale l'eliminazione dall'Europeo degli azzurrini Paolo Nicolato ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta degli Azzurri che vuol dire l'eliminazione dagli...Tre su tre per gli inglesi, ai quarti dopo i gol di Archer ed Elliott. I tedeschi finiscono ultimi nel girone ...Da Nunziata, tecnico dell'20 finalista ai Mondiali, a De Rossi, già collaboratore di Mancini in nazionale maggiore, passando per Bollini, indiscrezioni su alternative possibili già sono in ...

LIVE Al 45' Italia-Norvegia 0-0: azzurri pericolosi La Gazzetta dello Sport

Brutta botta per l’Italia Under 21, che viene sconfitta dalla Norvegia (0-1) ed esce mestamente dall’Europeo di categoria. Il gol di Botheim sancisce anche l’esclusione degli azzurri dalle prossime ...GEORGIA. Si è conclusa questa sera la fase a gironi dell'Europeo Under 21 edizione 2023, diversi risultati inaspettati ed eliminazioni ...