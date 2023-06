Europei Under 21 | Italia-Norvegia | probabili formazioni Dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi a Cluj, match con cui gli azzurrini di Paolo Nicolato si giocano la qualificazione ai quarti di finale degli21 e la possibilità di restare in corsa per un posto ai Giochi Olimpici del 2024. La partita andrà in onda in tv su Rai 1, mentre insarà visibile su Raiplay. Fischio d'inizio alle 20.45. Dopo la vittoria contro la Svizzera, pur con qualche sofferenza nel finale, il Ct azzurro sembra intenzionato a riproporre contro lalo stesso schieramento iniziale, con Pellegri e Gnonto davanti e Bove confermato in mezzo al campo, con Pirola che, al centro della difesa, dovrà vedersela con il compagno di squadra nella Salernitana Erik Botheim. Questa sera, contro la, serve vincere, e ...

Italia-Norvegia è una sfida fondamentale per il passaggio ai quarti degli Europei Under 21: si gioca oggi, mercoledì 28 giugno 2023, alla ...Georgia, Portogallo, Spagna e Ucraina: sono queste le prime squadre a staccare il pass per i Quarti di finale dei Campionati Europei Under 21. Si è infatti chiusa ieri la fase a gironi dei primi 2 rag ...