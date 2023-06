Europei Under 21 | Italia-Norvegia 0-1 | azzurri eliminati

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) - L'viene sconfitta dallaper 1-0 nel match per la terza e ultima giornata del Gruppo D degli21 e viene eliminata dal torneo. A Cluj, lasi impone con il gol di Botheim, a segno al 65'. Cross dal fondo, Rovella non libera e Carnesecchi non è perfetto in uscita: Botheim ringrazia e infila nella porta vuota, 1-0. L', pericolosa nel primo tempo con Pellegri e Tonali, ha la chance colossale per il pareggio all'80'. Corner da destra, palla spizzata e Cambiaghi in scivolta sul secondo palo è liberissimo: deviazione, pallone sulla traversa. L'va al tappeto, dice addio aglie alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: niente qualificazione.

