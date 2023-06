Europei Under 21 | flop Germania Inghilterra e Israele ai quarti

Clamoroso all'Europeo21 : la Germania è già fuori. I tedeschi (con Bisseck in campo) , sono stati eliminati dopo la seconda sconfitta di fila, patita oggi contro l' Inghilterra per (2 - 0) nel girone eliminatorio. ...CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - Per qualificarsi ai quarti dell'Europeo21 all'Italia potrebbe non bastare un successo contro la Norvegia, avversaria degli azzurrini alla Cluj Arena nel match valido per l'ultima giornata del Gruppo D. Per la squadra di Paolo ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Georgia - Israele, match valevole per i quarti di finale degli21. Le due squadre si affronteranno sabato 1 luglio alle ore 18:00, per iniziare a conquistare l'accesso alla semifinale della competizione. La partita dovrebbe essere visibile in ...

Italia Under 21 in balia del biscotto tra Svizzera e Francia: ma servirebbe un risultato sfacciato Fanpage.it

Clamorosa eliminazione della Germania durante la fase a gironi degli Europei Under 21. L'Inghilterra passa il turno a punteggio pieno ed estromette la Germania che si piazza ultima con un solo punto.Nel corso della sua intervista per Planetwin365.news, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si è espresso anche sul tema della tecnologia nel mondo del calcio auspicando ...