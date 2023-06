Europei U21 | l’Italia ko con la Norvegia ed eliminata | perchè passa la Svizzera?

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo un’ottima prova contro la Francia, condizionata da errori clamorosi dell’arbitro e dall’assenza di Var e Goal Line Technology, e una vittoria importante contro lasi spegne sul più bello, quando conta di più. Sarebbe bastato un pareggio contro la, fanalino di coda del girone, perre il turno come seconda, maha chiuso il girone come terza in virtù della sconfitta maturata per 0-1. Funziona poco o nulla negli azzurri, imprecisi e spreconi, contro un avversario che ha dimostrato ben poco. Nella ripresa una disattenzione della difesa permette a Botheim, attaccante della Salernitana, di battere Carnesecchi per l’1-0 che decide la gara. Al triplice fischio sia lachesono fuori,il ...