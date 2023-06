Europei U21 | Carnesecchi | “Una delusione troppo grande”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “La. Le partite sono andate in modo sfortunato, andiamo a casa con amaro in bocca. Si respirava una bella aria, ci sentivamo forti, non è bastato”. Lo ha detto a Rai Sport il portiere dell’under 21 azzurra Marcodopo la sconfitta con la Norvegia che ha sancito l’eliminazione degli azzurrini aglidi categoria. “Contava solo il passaggio del turno, la prima partita ci ha dato lo sgambetto. Oggi dovevamo dare di più, siamo entrati nel secondo tempo un po’ molli, mentre loro hanno cambiato e ci hanno messo in difficoltà. Siamo l’Italia, non possiamo sbagliare l’atteggiamento, quello deve venire prima di tutto”. ha aggiunto Samuele Ricci. SportFace.

E non si salva neanche l'uomo copertina dell'Under 21 Tonali : "Mi ricordo che Pirlo vincevaUnder 21 quasi da solo, Tonali non fa la differenza neanche contro la Norvegia. 80 milioni.

