Europei U21 2023 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ile glideidegliU21, che si svolgono in Romania e in Georgia. Sono rimaste soltanto otto squadre a contendersi il titolo continentale di categoria, che verrà assegnato nella finalissima del prossimo 8 luglio. Le migliori squadre del Vecchio Continente sono pronte a darsi battaglia per provare a raccogliere l’eredità della Germania, vincitrice dell’ultima edizione disputata nel 2021 in Ungheria e Slovenia. Ecco ile tutti glideididegliU21. LA GUIDA COMPLETARISULTATI E CLASSIFICHE ILE GLI ...

Italia superata dalla Norvegia ed eliminata dall'Europeo Under 21. Chiamata a vincere e sperare in buone nuove dall'altra gara del girone D, Svizzera - Francia, l'Under 21 di Paolo Nicolato, non ...Alla Cluj Arena, il match valido per la terza giornata deglitra Italia e Norvegia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Cluj Arena di Cluj - Napoca, Italia e Norvegia si sfidano nella terza giornata degli. ...CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - Caccia a un posto nei quarti di finale dell' Europeo Under 21 per l'Italia di Nicolato, che dopo il ko con la Francia e la vittoria sulla Svizzera sfida stasera (ore 20:30) a ...

Italia-Norvegia, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Europei U21, Italia eliminata: decisivo il gol di Botheim Un'Italia intraprendente nel primo tempo, ma poco precisa negli ultimi venti metri cede alla Norvegia, che sfrutta una delle poche occasioni ...Termina senza reti, che al momento basterebbe per passare il turno, la gara tra l'Italia e la Norvegia, con gli azzurri vicini alla rete in tra occasioni con Goìnoto e poi con i ...